◆ミラノ・コルティナ五輪▽フリースタイルスキー（１４日・リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）【リビーニョ（イタリア）１４日＝宮下京香】新種目の女子デュアルモーグルで、今大会モーグル４位の冨高日向子（多摩大ク）は７位に入った。２つ勝って臨んだ準々決勝でモーグル金のエリザベス・レムリー（米国）に敗れた。「攻めきる、自分らしい滑りができた。（完走できず）最後まで滑り切りたかったので、そこは悔しい