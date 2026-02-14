ラージヒルで調整する丸山希＝プレダッツォ（共同）【プレダッツォ共同】ノルディックスキー・ジャンプは15日に女子個人ラージヒルが行われる。前日の14日は公式練習が行われ、個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得した丸山希はK点（128m）越えの飛躍はなかったものの「（助走で）上半身を倒しすぎないように意識した。いろんなことを試せた」と手応えも口にした。女子では五輪で初のラージヒル実施。丸山は「女子のジャンプもよ