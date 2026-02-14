親族や友達が結婚する際に、お祝いの気持ちを表すものとして渡すご祝儀。いくら包めばいいのか迷うこともありますが、自分が先にもらっていた場合はその金額が目安となります。こちらだけご祝儀をあげるのは、義妹に気を遣わせることになる夫の妹、つまり義妹さんが結婚することになった。ママスタコミュニティにそんな投稿がありました。投稿者さんの結婚時に義妹さんからもらったのは、うさぎのペアマグカップとお祝いの手紙のみ