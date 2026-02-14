2026年上半期に発売を控える新たなSUV街を走るクルマの風景が少しずつ変わりつつあることを、最近のニュースや展示会の話題から感じる人も多いのではないでしょうか。電動化が当たり前になりつつある今、その先の選択肢として改めて注目を集めているのが水素を使う燃料電池車です。【画像】超いいじゃん！ これが“まもなく発売”の新型「SUV」の姿です！（30枚以上）そうした流れの中で、2025年10月に開催された「ジャパン