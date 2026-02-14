私（チサト、50才）は元夫と離婚して、ひとりで息子のハルキを育てていました。11才年下のタツヤさんと出会って結婚を考えたこともありますが、ご両親の猛反対にあいました。当時の私はひとりでハルキの人生を背負う重圧に襲われ、タツヤさんが一緒に背負ってくれようとすることにホッとしていたのです。私が頼る前提の結婚であることを、ご両親にはきっと見透かされていたのでしょう。タツヤさんはそれでも結婚しようと言いました