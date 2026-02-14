「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が、トリプルコーク１４４０のコンボを含めた異次元ルーティンで悲願の金メダルを獲得した。また他の日本勢では山田琉聖（チームＪＷＳＣ）が３位、平野流佳（ＩＮＰＥＸ）が４位、平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７位。上位を締め、日本勢の強さが光った。ハーフ