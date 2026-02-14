記者会見する大会組織委のバルニエCEO＝14日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪の組織委員会は14日、ミラノのメインプレスセンターで中間総括の記者会見を行い、チケットは150万枚のうち127万枚以上が売れたと明らかにした。追加競技として採用された山岳スキーは完売。スピードスケートが94％、ノルディックスキー・ジャンプが90％の販売率で続いた。組織委のバルニエ最高経営責任者（CEO）