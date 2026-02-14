◇2軍練習試合阪神0―6中日（2026年2月14日具志川）阪神は14日、中日との練習試合で6―0と敗れた。計16安打の猛攻に対し、攻撃陣はわずか4安打に封じ込められた。昨秋に野手転向した西純矢外野手（24）は7回2死無走者で左前打をマーク。今年の実戦初打席で初安打を放った11日の紅白戦に続き、2試合連続安打となった。――先発の茨木は3回4失点「打たれてるのはストレートだよな。だからまあ良かったんじゃない。順調に