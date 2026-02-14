【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年2月8日、J:COMホール八王子で東山奈央ワンマンライブ2026「祭 -Matsuri-」が開催された。当日の朝まで東京では雪が降り積もったが、開場までに雪足は落ち着きを見せた。チケットは1部・2部含めソールドアウト。会場には今回満を持して発売されたライブグッズ「東山奈央推し法被」などに身を包んだお客さんたちが詰めかけ、見渡す限り真っ赤に。世代や性別を問わず人々が集まり、時折