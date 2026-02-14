■これまでのあらすじ少年が写る古い写真を見つけてから、杏里の周囲で不吉なことが続いていた。写真を見て青ざめていた祖母が亡くなった。祖母の最期の言葉は「こっちにくるなぁ！」というもので、その後、お骨から少年の写真が出てくる。お焚き上げをして解決したかと思っていたが…？夜遅くまで勉強をしていたときのことです。突然、足もとでガタガタと音がしたと思ったら…え‥？写真？ただ、鳥居の前に立っているのは少年では