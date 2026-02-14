【モデルプレス＝2026/02/14】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）が2月14日、都内で開催された「ENHYPEN 7th Mini Album『THE SIN : VANISH』‘VAMPIRE IS COMING in TOKYO’」に出席。メンバーのNI-KI（ニキ）が、2026年のツアーを予告させるコメントで会場を盛り上げた。【写真】「えぐい可愛い」HYBE先輩後輩の貴重な2ショット◆JAY＆SUNGHOON、バレンタインデーに特別パフォーマンス本イベントは、ENHYPENの7th Mini