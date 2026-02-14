■これまでのあらすじ妻を見下す夫の苛烈な言動は息子にも向くようになっていた。息子に厳しく勉強を教える夫が、ある日、急にお受験の志望校を変更すると言い出す。怯える息子のために妻は意見しようとするが、夫は「学歴もない専業主婦のお前に何を相談するわけ？」と冷たく言い放つのだった。なんで夫からここまで見下されないといけないのでしょうか…。温かいはずの家庭が、常にピリピリとして冷え切っていました。息子はます