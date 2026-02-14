◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）１月の大けがから執念の復活を見せた前回王者の平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は、大会で初めて超大技「ダブルコーク１６２０」を決めたが、完遂できずに８６・５０点。自ら奇跡的と表現して、たどり着いた大舞台は７位だった。大きなチャレンジをやり遂げた。満身創痍（そうい）で戦い抜いた平野歩の表情は、悔しさと