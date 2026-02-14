巨人・丸佳浩外野手（３６）が１４日、沖縄春季キャンプで自身今年初めて実戦形式のライブＢＰに臨み、安打を記録した。戸郷と対戦すると、４球目の外角高め直球に反応し、右前へはじき返した。「なんかこの時期大体打つんですよね。って話を勇人さん（坂本）としたんですけど。なんかいつも打ってるなっていうイメージが。ただそれがシーズンに結びつくかと言ったら結びつかなかったシーズンも余裕であるんで、何とも言えない