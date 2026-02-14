伊野尾慧＆松本穂香W主演のドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系列毎週日曜よる10時15分放送）は、AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆（松本）、チグハグな二人のズレきゅんラブコメディ。そんな本作で、菜帆の頼れる上司であり、彼女に対して密かに恋心を抱く渋谷裕太を演じる味方良介に直撃。役柄に込めた思いや撮影の裏話を聞いた。 ©ABCテレビ ――