ボートレース若松のG1「全日本覇者決定戦開設73周年記念競走」が、15日に開幕する。木下翔太（34＝大阪）は2連対率29.7％の9号機とタッグ。ただ「普通くらいはいっていると思う。スリット近辺とかはしっかりある」と前検では数字以上の感触をつかんだ。今回は初下ろしから9節目となるが「（昨年）12月（20〜25日）にも来ているし」と当地現行機の経験を持つ点は有利。「その時も足は良かったので、ペラで乗り心地を合わせ