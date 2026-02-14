声優の置鮎龍太郎が14日、インフルエンザに罹患したことを所属する青二プロダクションが発表。15日、16日のイベント出演を見合わせることを伝えた。【写真】渋い美声で知られる置鮎龍太郎『SLAM DUNK』三井寿などサイトでは「弊社所属俳優 置鮎龍太郎 がインフルエンザB型の診断を受け、医師の判断により、下記予定しておりましたイベントへの出演を見送らせていただくこととなりました」と報告。出演を見送るのは15日、16日