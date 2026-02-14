（台北中央社）台湾は13日（米東部時間12日）、米国との「対等貿易協定」締結を終えた。これまで輸入禁止としていた同国産牛肉のひき肉や一部内臓などの輸入が認められた。衛生福利部（保健省）は同日、特定危険部位の輸入を引き続き禁止するなど、従来の方針を堅持し国民の健康を守っていく姿勢を強調した。同部によれば、輸入が可能になるのは牛のひき肉や心臓、肝臓、腎臓などの内臓部位と月齢30カ月以下の牛の頭蓋骨、脳、眼球