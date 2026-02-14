「ザ・昭和」な絶対ルール「トイレはキレイで当たり前！」と偉そうにする夫。掃除をしているのは私ですけど!?【みなさんの体験記】日々の暮らしの中には、夫婦のすれ違い、嫁姑の関係、ご近所づきあい、家計のやりくりなど、なかなか人には打ち明けにくいモヤモヤや悩みがつきものです。ついひとりで抱え込んでしまいがちですが、実は誰もが似たような思いをしているものです。ここでは、そんな日常のお悩みやちょっとしたトラブル