2026年1月10日（土）から2月28日（土）までの土日祝限定で、『ANAクラウンプラザホテル千歳』の1階にあるオールデイダイニング『ハスカップ ザ・ガーデン』にて、『スイーツ＆ランチブッフェ 匠の饗宴～冬のデザートと石窯レシピ～』を楽しむことができます。 画像：ANAクラウンプラザホテル千歳 『スイーツ＆ランチブッフェ 匠の饗宴～冬のデザートと石窯レシピ～