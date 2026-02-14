ボートレース若松のG1「全日本覇者決定戦開設73周年記念競走」が、15日に開幕する。佐々木完太（29＝山口）は当地で3節連続で優勝戦進出中（2024年1月30日〜2月2日の一般戦4着→同年4月16〜21日の男女W優勝戦2着→同年12月12〜15日の一般戦4着）。「そうなんですか？若松は乗りにくいイメージ」と成績ほどの好印象はなく「一般戦ならいいけど、記念はみんなエンジンを出すので付いて行けるように頑張りたい」と謙遜気味に語る