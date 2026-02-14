練習を終え、写真に納まるアルペンスキー女子の安藤麻＝ドッビアコ（共同）【コルティナダンペッツォ共同】アルペンスキー女子で五輪3大会連続出場となる安藤麻が14日、練習後に取材に応じ、18日の回転に向け「一つのレースとして自分の最大限のパフォーマンスを発揮したい」と自然体を強調した。本番会場となるコルティナダンペッツォでは、2021年世界選手権の回転で同種目の日本勢過去最高となる10位に食い込んだ。「いい記