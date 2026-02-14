元AKB48で女優の前田敦子（34）が13日、14年ぶりの写真集「前田敦子写真集Beste」（講談社刊）を発売した。スポニチでは「大人の恋」をテーマにした写真集について、あっちゃんにインタビュー。初めて訪問したウィーン・オーストリアの街並みの美しさに感激し「久しぶりに恋人がほしいと思いました」」と明かしてくれた。（西村綾乃）14年ぶりの写真集は「大人の恋」がテーマ。大切な相手だから見せることができるランジェ