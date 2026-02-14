【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は第８日の１３日、スノーボード男子ハーフパイプで、戸塚優斗（２４）（ヨネックス）が金メダルに輝いた。山田琉聖（１９）（ＪＷＳＣ）も銅メダルを獲得し、骨盤骨折の負傷をおして出場した平野歩夢（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は７位だった。この種目は前回北京大会の平野歩に続いて日本勢が連覇し、冬季五輪での日本勢の金メダルは通算２０個に到達した。