¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤¬£±£´Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Î¾®Âô¿Î»Ö¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¾Ð¤¦¾®Âô¤ÈÅÜ¤ì¤ë¿Î»Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤ÇÆ´¤ì¤¿ÃË¤òÌä¤ï¤ì¤¿¾¾²¬¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¿§¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²óÅú¤·¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÀ¥¹±É§¤µ¤ó¡¢²ÐÌîÀµÊ¿¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£ÅÏÀ¥¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Âô¤Ï¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¤ë¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤¾¡£²¥¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡©²¶²¥¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¾¾²¬¤Ï¡ÖËÍ