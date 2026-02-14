スノーボード男子ハーフパイプミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、平野流佳（INPEX）は91.00点の4位だった。銅メダルの山田琉聖（チームJWSC）は92.00点だった。1点届かず、競技後は泣き崩れた平野流に、同じく五輪で僅差の4位を経験した元アスリートが、エールを送った。自身のXでエールを発信したのは元競泳日本代表の萩原智子氏だった。「オリンピック4位あの時は