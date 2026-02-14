市原吏音がU-21で出場オランダ1部AZに加入したU-23日本代表DF市原吏音がオランダ2部リーグを戦うU-21チームでデビューを飾り、現地メディアで「素晴らしいパフォーマンス」と称賛される最高の船出を切った。1月にU-23日本代表の一員としてAFC U-23アジアカップ制覇に貢献した市原は、1月31日にRB大宮アルディージャからAZへの完全移籍が発表された。2月8日のアヤックス戦ではベンチ入りを果たしたが、出番はなかった。そんな