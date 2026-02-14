iOS 26が2025年9月に正式リリースされてから約5カ月が経過し、ここ4年で販売されたiPhoneのうち74％がiOS 26で動作していることがAppleの発表で明らかになりました。App Store - Support - Apple Developerhttps://developer.apple.com/support/app-store/Apple Reveals How Many iPhones Are Running iOS 26 - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2026/02/13/apple-shares-ios-26-adoption-stats/Are people updating to iOS 26?