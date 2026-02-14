女子生徒にわいせつな動画を送らせ拡散したなどとして、１２日に硬式野球部の男子部員２人（１７歳と１６歳）が児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検された日大三（東京）は１４日、公式サイトに「【お詫び】不適切動画の拡散について」と題した文章を掲載した。冒頭で「本校に関して報道されております件につきまして、被害者ならびに関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申