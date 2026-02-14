大相撲の幕内・欧勝馬（28＝鳴戸部屋）が14日、都内のホテルで挙式披露宴を開き、同じモンゴル出身で一緒に来日した横綱・豊昇龍ら約550人から祝福された。お相手は、年上の日本人女性でタレントの河北麻友子似の客室乗務員。約2年の交際期間を経て、24年12月に婚姻届を提出した。「子供も生まれたので頑張らないといけないというプレッシャーの中で、やれている」と話した。この日は、都内の神社で挙式を行い、横綱・大の里