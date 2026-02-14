元日本代表のラモス瑠偉氏（68）がエグゼクティブディレクター、長男・ファビアノ氏（40）が代表兼監督を務め、横浜市を中心に活動する社会人サッカークラブ「CARIOCAFC」が14日、クラウドファンディングを立ち上げた。3月31日までの期間で、目標金額を300万円に設定。手数料や返礼にかかる金額を除く全額をクラブの運営費用に充てる。返礼はキーホルダー、Tシャツ、ラモス親子の直筆サイン入りユニホーム、握手会、瑠偉氏参加