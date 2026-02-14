◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本7−5スイス(大会9日目/現地14日)10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグ。開幕2連敗を喫していたカーリング女子日本代表（フォルティウス）は、強豪のスイスを7−5で下し予選リーグ初勝利。スキップ吉村紗也香選手は｢きのうは試合がなく、みんなでこの試合に向けて色んなことを話して、この試合に“全集中”して今日は臨みまし