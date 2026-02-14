歌手小林幸子（72）が14日、京都・舞鶴市文化会館の海上自衛隊舞鶴音楽隊「第60回定期演奏会」にサプライズゲストとして出演した。演奏会の最後に「歌謡界の歌姫をスペシャルゲストとして迎えました」と紹介されて登場。会場を埋めた1500人の驚きの歓声があがる中で「おもいで酒」と「千本桜」を熱唱した。そして「『おもいで酒』は47年前の曲。びっくりしましたよ。私、デビューして歌手生活62年を迎えました。いったい、いくつな