お出かけ中、道に凍った場所があったこの日。安全に配慮しながら、ソロソロとふたりで凍った地面の上を歩こうとすると……。まるでコントのような光景がInstagramで570万再生を突破するほど話題に！「面白すぎて涙でてきたw」「わんこのえっ？何？と言う表情がなんとも可愛すぎ♡」「怪我なくて良かったです！」などの声が寄せられました。 【動画：凍った地面の上を歩こうとする男性と犬→もはやコントな『ハプニング』】