バイエルンのゴールを守る絶対守護神のマヌエル・ノイアーは、GK界に新たなトレンドを生んだ選手と言える。バイエルンではジョゼップ・グアルディオラの指導も受け、後方から繋ぐ技術も年齢を重ねるごとに上達してきた。さらにペナルティエリアから大きく飛び出してクリアする『スイーパーGK』としてのトレンドを生むことになり、今ではGKに求められる必須の能力になっている。独『Kicker』によると、ノイアーは下位リーグならフィ