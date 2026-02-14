シンガー・ソングライターのｍｉｌｅｔが１３、１４日の両日に東京・日本武道館で、同会場では３年ぶり２度目となるライブ「ＲａｙｏｆＷａｔｅｒ」を開催し、２日間で１万７０００人を動員した。ｍｉｌｅｔは光に包まれてセンターステージに登場すると、「航海前夜」を皮切りに、３月４日にＣＤリリースされる「ＴｈｅＳｔｏｒｙｏｆＵｓ」など全２１曲を２時間強にわたってパフォーマンス。開演から総立ちのファン