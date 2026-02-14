俳優ユ・ソンホが、女優シン・ウンスとの熱愛について、心境を明かす。来る2月15日、韓国で放送されるKBS 2TVのバラエティ番組『1泊2日』シーズン4（以下、『1泊2日』）では、慶尚北道（キョンサンブクト）浦項（ポハン）市へと旅に出るメンバーたちのエピソード第1弾が公開される。【写真】シン・ウンス、熱愛報道前に“デート写真”投稿この日のオープニングでは、熱愛のニュースで話題の中心に立ったユ・ソンホが、ほかのレギュ