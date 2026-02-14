スピードスケート・ショートトラック混合リレー準決勝で、転倒した韓国と米国の選手＝10日（ゲッティ＝共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪で10日に行われたスピードスケート・ショートトラック混合リレー準決勝で、韓国代表コーチが現金を手に審判に抗議する一幕があり交流サイト（SNS）で話題となっている。「賄賂では」と驚きの声が上がったが、専門家は規定に基づく手続きだと強調している。韓国チームは米国