【北京＝吉永亜希子】中国の王毅（ワンイー）外相は１４日、ミュンヘン安全保障会議での演説で、「大国は利己的な行動を取ってはならない」と米トランプ政権を暗に批判し、「中国は安定した信頼できる存在となる」と強調して各国に中国との協調を求めた。中国外務省の発表によると、王氏は１３日、欧州など各国代表との会談を重ね、独仏外相とは初の３か国会談を実施した。米欧関係が不安定になる中、「（中国と欧州）それぞれ