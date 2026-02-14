パートなどで働く短時間労働者が社会保険（厚生年金・健康保険）に加入するかどうかは、勤務時間や賃金などの条件に加えて、これまで「働く会社の規模」も基準の1つになっていました。具体的には、職場の厚生年金被保険者数（正社員など）が一定以上いる企業では、短時間労働者も社会保険の対象になる仕組みです。そのため、「小さな会社ならパートは社会保険に入らなくていい」「50人以下の職場なら扶養内で働ける」といった常識