バラバラな言葉に共通する「2文字」を探し出す「ひらがなクイズ」の時間です！今回は、実生活に根ざした施設や公的な用語、そして空想の世界でおなじみの言葉を集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の爽快感を楽しみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□しつさ□□しゃざ□□しょうた□□ましんヒント：学校で怪我をした