◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第9日フリースタイルスキー女子デュアルモーグル（2026年2月14日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）2選手が併走する対決方式の新種目デュアルモーグルの女子が14日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパークで行われ、シングルモーグル4位だった冨高日向子（25＝多摩大ク）は準々決勝で敗れ、7位だった。藤木日菜（24＝武庫川女子大大学院）は2回戦、柳本理乃（25＝愛知ダイハツ）と