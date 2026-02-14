埼玉・久喜市で14日朝早く、半径50メートルの範囲の住宅5棟で窃盗事件が連続して相次ぎ、警察は同一犯の犯行とみて捜査しています。午前5時50分ごろ、久喜市久喜東の住宅で「起きたら窓ガラスが割られていて室内が物色されている」と住人の男性（75）から通報があり、その後も近くの住人から「室内が荒らされている」などの通報が相次ぎました。警察によりますと、半径50メートルの範囲の合わせて住宅5棟で窓ガラスが割られ、室内