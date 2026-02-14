“阪神大好き”グラビアアイドル塩見きら（27）が14日、X（旧ツイッター）を更新。アイドルプロデュースプロジェクトの始動を発表した。「重大発表」と書き出すと、「塩見きらプロデュースアイドルプロジェクト始動決定！本日よりオーディション開始ハート詳細は以下」とし、概要および応募先のリンクを記載した。「これまでの私の知識と経験全てあなたにささげます」とメッセージを送り、「大きなステージも決定しています！