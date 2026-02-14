巨人の春季那覇キャンプ第１クール初日が１４日に行われ、トレイ・キャベッジ外野手（２８）が今季初となる実戦形式のライブＢＰで本塁打を放った。対戦相手は同じく今季初実戦に臨んだ戸郷翔征投手。エースの直球を捉えた打球は右翼ポール際へ飛び込んだ。昨オフは「下半身の力をバットに伝えること」をテーマにトレーニングに取り組んでおり、その成果の一端を示した。キャベッジは「これからに関しては実戦に入っていきま