ダンス＆ボーカルグループ「ＴＲＦ」のＤＪＫＯＯが１４日に自身のＸを更新。バレンタインと３６回目の入籍記念日を祝った。妻とのツーショットを投稿したＤＪＫＯＯは「２月１４日ハッピーバレンタイン＆３６回目の入籍記念日！（結婚記念日は１１／１１）」とポスト。「今年も娘がお祝いしてくれました！！」と報告すると「奥さんにはネックレス、僕にはニット帽。本当に毎回色々ありがとう」と感謝を述べた。また、