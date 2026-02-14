ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子１次リーグ第３戦は１４日に行われ、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスが、同２位のスイスに逆転勝ちし、大会初勝利を挙げた。後攻の日本は第３エンドまで１―３とリードを許す展開も、第４エンドで２点を加算して同点に追いつく。それでも第６エンドに３―４とされたが、第７エンドに吉村紗也香がダブルテイクアウトを成功させ、２点を取り逆転。第８エンドに１点を追加し、第