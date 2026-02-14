◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ東Ｂ▽第２節藤枝２―０松本（１４日・藤枝総合）Ｊ２藤枝がＪ３松本と対戦し、２―０で白星をつかんだ。相手チームである松本から加入したＦＷ菊井悠介（２６）が後半で２得点。今季就任した槙野智章監督に公式戦初勝利を届けた。後半１５分、左サイドで味方が得たフリーキックを菊井が右足で蹴り込むと、ボールは相手ＧＫの目前で弾み、右隅に吸い込まれた。仲間と抱き合い、ゴール裏