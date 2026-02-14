◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグ、日本代表で世界ランキング５位のフォルティウスは３戦目で、同１位で世界選手権１０度の優勝を誇るスイスと対戦。７―５で勝つ金星で、五輪初勝利を挙げた。日本は３―４の第７エンドに２点を奪って逆転し、第８エンドにスチールで１点を加えて逃げ切った。小野寺佳歩は「この舞台を笑顔で楽しもうと思ってい