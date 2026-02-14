ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１４日、カーリング女子１次リーグで日本がスイスを７−５で破り、今大会初勝利を挙げて１勝２敗とした。開幕から連敗の２試合ではショットの精度が上がらなかった日本だが、この日はスキップの吉村紗也香、小野寺佳歩を中心に後半に好ショットを連発。世界ランキング１位のスイスを代表する強豪チームをねじ伏せた。（デジタル編集部）日本が３−４で迎えた後攻の第７エンド。ハウス内に